محمد ثروت يروج لشخصيته في "سر إلهي".. رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان محمد ثروت، متابعيه البوستر الدعائي لشخصيته في مسلسل "سر إلهي" عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق محمد ثروت على البوستر قائلًا: "الحمد لله دائمًا وأبدا انتظروني في رمضان في مسلسل سر إلهي مع النجمة روچينا، وأوعدكم تشوفوا شخصية فوق العظمة بشوية".





تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي



وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فىالأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أمينجمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطارتشويقى اجتماعى.

أبطال مسلسل "سر إلهي"

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمودالحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمودحجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلًا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحًا كبيرًا خلال العامينالماضيين رمضان 2022 بمسلسل "انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل "ستهم".





مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

آخر أعمال محمد ثروت

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد ثروت كان مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، من خلال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي حول دكتورة الإعلام سميحة جاهين السويسي (يسرا) التي تعيش الخارج وتعود منالغربة بعد سنوات طويلة، هي وابناها الاثنان، وهما أدم الشرقاوي ومايان السيد إلى مصر بعد وفاة زوجها بحثا عن حقهم في الميراث،تعيش سميحة رحلة مليئة بالاثارة والمفاجآت الكوميدية، ومعها تكتشف الكثير والكثير من الأسرار العائلية التي لن تكن تعرف عنها شيئًا.