طرح أغنية "الساحر" لـ عمر كمال على "يوتيوب"

القاهرة - محمد ابراهيم -



طرح المطرب عمر كمال، منذ قليل، أغنيته الجديدة "الساحر" على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ومن المقرر طرح الأغنية على عدد من المنصات الموسيقية المختلفة والقنوات الفضائية.

تفاصيل أغنية الساحر

أغنية "الساحر" من كلمات وألحان عمر دولار، وتوزيع أبو عبير، وإشراف عام معتز عرموش وسامو.

وتقول بعض كلمات أغنية "الساحر":



ينفع يا ساحر تجبلي صاحب

راجل ومش غدار

كل اللي مني باعوني

شوفلي يا عم أي حوار

ملقتش في اللي معايا أصل

وكلو سابني وطار

أرجوك ساعدني وشوفلي حل

أنا شفت ذل مرار

ذئاب مش صحاب دول

دول بشر شياطين

وعايش مش مخون

وسط ناس تعابين.