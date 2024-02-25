انت الأن تتابع خبر إنفصال دانا جبر وباسل أسود بعد زواجهما سرًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة السورية دانا جبر، اليوم الأحد، انفصالها عن زوجها الفنان باسل أسود، وذلك بعد قرابة العامين من الارتباط سرًا.



وجاء تأكيد جبر للانفصال عبر خاصية ستوري في حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام" حيث كتبت دانا بالإنجليزية "I am single".



ووضعت جبر صورة قفل مع خبر انفصالها في منصة "إنستغرام".



وسبق أن كشفت دانا في لقاء تلفزيوني بمناسبة رأس السنة عن زواجها، بعد سنتين من السرية، خوفًا من العين والحسد وفق قولها.



يذكر أن الفنانة دانا ممثلة سورية من مواليد 1989، وبدأت مشوارها الفني عام 2008 من خلال مسلسل "العيلة عليتنا". وشاركت في العديد من المسلسلات السورية الناجحة، منها، "باب الحارة". وتشارك حاليًا دانا في تصوير مسلسل "الوشم" من البيئة الشامية والذي سيعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وكانت قد انتهت من تصوير مسلسل شارع بن طلال في الأردن .