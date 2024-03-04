نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ويبقى الأثر.. موسم جديد لـ«عمارة الحاج رمضان» على الراديو 9090 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود الإعلامي أحمد يونس، بموسم جديد من برنامج "عمارة الحاج رمضان" على الراديو 9090، حاملا معه قصصا وحكايات جديدة عن سكان العمارة الطيبين.

تفاصيل برنامج ويبقى الأثر

يبحر أحمد يونس، بنا في الموسم التاسع من البرنامج في رحلة يومية عبر 30 موقفًا إنسانيًا، يروي حكايات 30 أسرة تسكن العمارة، تحت شعار "ويبقى الأثر".

ويركز البرنامج هذا العام على التأكيد على أهمية الأثر الطيب الذي يمكن أن يتركه الإنسان في حياة الآخرين، حتى لو كان بسيطًا، وكيف أن هذا الأثر قد يغير حياة شخص أو يساعده في تخطي صعابها.

ويعد برنامج "عمارة الحاج رمضان" من أهم البرامج التي تقدم خلال شهر رمضان على الراديو 9090، حيث نال إعجاب الكثير من المستمعين على مدار المواسم الماضية، لما يقدمه من محتوى إنساني مؤثر وقصص تلامس قلوب الجميع.

مواعيد البرنامج

يذاع البرنامج الساعة 2:40 عصرًا، ويعاد الساعة 8:10 مساءً، طوال أيام شهر رمضان المبارك على الراديو 9090.