انت الأن تتابع خبر فضيحة ثقيلة .. القضاء يمنع عرض إعلان على الفضائيات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد لجوء أسرة المطرب الراحل عبد الحليم حافظ إلى القضاء، قررت محكمة مصرية وقف عرض إعلان "دقوا الشماسي" على بعض الفضائيات.

وأصدر القاضي بالمحكمة الاقتصادية قرارًا بالموافقة على طلب وقف الإعلان الذي استغل أغنية الفنان الراحل.

وأثار إعلان "دقوا الشماسي" لأحد المنتجعات السياحية على الفضائيات ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، واعتبر النشطاء ان هذا الاعلان "فضيحة بحق كل من شارك فيه" على حد وصفهم.

واختارت الشركة المالكة للمنتجع الفنانة ملك الحسيني للغناء في الإعلان والترويج للمنتجع عبر أغنية العندليب "دقوا الشماسي" التي قدمها عام 1969 في فيلم "أبي فوق الشجرة".

يذكر أن ملك التي قدمت الإعلان من مواليد القاهرة عام 1993، وتخرجت من الجامعة الأميركية عام 2014، وبدأت مسيرتها المهنية بالعمل كمذيعة تلفزيونية كما قدمت عدداً من البرامج. وشاركت من قبل في مسلسلي "بيمبو" و"ريفو".