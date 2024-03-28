نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ظهورها مع عمرو أديب.. إليسا تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة إليسا محركات البحث عبر موقع "جوجل "وذلك بعد ظهورها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج بودكاست بيج تايم على شاشة Mbc.

أبرز تصريحات إليسا

وتحدثت إليسا خلال اللقاء عن تفاصيل كثيرة تخص حياتها الشخصية، منها تعرضها للتهديدات والاعتداء الجسدي، قائلة: "لم أقبل لتعرضي للعنف الجسدي في حياتي، وتعرضت مرة واحدة لمحاولة من أحد الأشخاص ولكني أوقفته عند حده، وتعرضت لمكالمات مجهولة يحاولون إخافتي بسبب آرائي التي أنشرها، وأنا لا أخاف من هذه المكالمات والتهديدات".

كما كشفت إليسا عن رأيها بالغيرة، لافتة أنها تستحق أن يغار عليها، مُضيفة:" استحق أن يُغار عليا، وأحب هذا الشعور لأني شخصية أغار على من أحبه، وبسبب الغيرة أنا تركت معظم أصحابي، وشعور صعب لما حد يكون معاك وانت تنجح وهو يكون في محله".



إليسا تكشف عن خسارة بيتها وجميع أموالها في البنك

وتحدثت إليسا عن خسارتها جميع أموالها، قائلة: "اتصدمت لما جالي خبر الحجز على أموالي في البنك، لما تشوف أهم مصرف في العالم والناس كانت واثقة فيه النظام يقع قدامك الحمد لله، ولكن هناك أشخاص غيري جالهم صدمة، وآخرين انتحروا، فالنسبة لي أنا عندي فني وقدرت أعوض الفلوس اللي راحت منى، فالنسبة للناس الثانية شو مصيرهم".

وواصلت:" أنا ساكنة في لبنان في حي الإشرافية الطابق السابعة عشر وبيتي تدمر بالكامل، ونحمد الله أنا كنت عند والدتي بره والطريق بيني وبينها ثلاثة ساعات، طوال الطريق كان مسكر وشاهدت مرفأ انفجار بيروت فالحمد لله على كل حال ".

آخر أعمال إليسا



والجدير بالذكر آخر أعمال إليسا، أغنية دايما على بالي، والتي حققت ملايين المشاهدات، وتقول كلمات الأغنية:

انت اللي شاغلني طول

ليلي ونهاري على بالي ولا بعد يغير حالي

مهما بتبعد جوا عنيا وبتملى الدنيا عليا

دايما على بالي حبيبي

دايما صورتك في خيالي مبتروحشي

من غيرك الفرحة متكملشي.. غالي انت عليا مبتهونشي

دايما على بالي حبيبي

دايما صورتك في خيالي مبتروحشي

من غيرك الفرحة متكملشي.. غالي انت عليا مبتهونشي

البعد هيبعد مين واحنا اللي ما بينا سنين وسنين والدم ميبقاش مياه وميه الميه أنا وانت أكيد راجعين

مسافسات مين بلا مسافات سلامات يا حبيبي سلامات جنبي في كل الأوقات

دايما على بالي حبيبي

دايما صورتك في خيالي مبتروحشي

من غيرك الفرحة متكملشي.. غالي انت عليا مبتهونشي

بتاخدنا الدنيا بعيد وتجيبنا شمال ويمين بنقابل ناس ونودع ناس تانيين

مهما الأيام بتفوت في إحساس مش بيموت يفضل حبايبنا يا ناس في القلب أكيد عايشين

دايما على بالي حبيبي

دايما صورتك في خيالي مبتروحشي

من غيرك الفرحة متكملشي.. غالي انت عليا مبتهونشي

دايما على بالي حبيبي

دايما صورتك في خيالي مبتروحشي.