عاجل - وفاء مكي تكشف عن تفاصيل جديدة في أزمة الخادمتين

أحمد جودة - القاهرة - وفاء مكي تكشف تفاصيل جديدة في أزمة الخادمتين: معايا تنازل عن القضية

كشفت الفنانة وفاء مكي، تفاصيل جديدة في قضية تعذيب الخادمتين، لافتة إلى أنها تمتلك تنازل عن القضية من الخادمتين، بالإضافة إلى جواب يعود لـ 23 سنة بخط يد الفنانة ميار الببلاوي أرسلته لها أثناء مدة حبسها جاء نصه نصبه "دليل براءتك معايا".

فيديو.. وفاء مكي تكشف عن تفاصيل جديدة في أزمة الخادمتين: معايا تنازل عن القضية

وكذب الفنانة وفاء مكي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، تصريحات الفنانة ميار الببلاوي بشأن طلبها الإدلاء بشهادتها وتبرأتها في القضية، قائلة: ميار جريت وراء هند عاكف واتصلت بها الساعة 3 دوت الخليج وقالت لها ضميري تاعبني وأنا بعمل عملية".

كما أكدت الفنانة وفاء مكي، أن ميار الببلاوي تعرضت للتهديد بقتل نجلها وسافرت حتى انتهت القضية وأسدل الستار عليها.