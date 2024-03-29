إيلي صعب يكشف عن علاقته بإبنه وقصة نجاحه في الأزياء

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجح المصمم الأزياء اللبناني العالمي في خطف قلوب الجمهور بأحدث ظهور له ببرنامج بودكاست بيج تايم مع عمرو أديب، والذي يتم عرضه على قناة ام بي سي.



وتحدث إيلي صعب عن علاقته بإبنه وغيرها من الأمور.



وقال:" ابني أنجح مدير في الشركة، فهو شخص متطور وذكي ولديه المسؤولية الكاملة في الادارة".



وأضاف:"علاقتي أنا وابني تمثل الأصدقاء أحيانًا نأخذ آراء بعض".



وتابع:"لبنان مدينة جميلة وكل شئ متواجد فيها، والشئ الوحيد الذي لا يتواجد فيه هو الامان والاستقرار".



معلومات عن ايلي صعب

إيلي صعب (ولد عام 1964 في بيروت)هو مصمم أزياء لبناني، برزت موهبته عندما كان في التاسعة كان يقص الستائر وقماش الموائد لصنع فساتين لشقيقاته وكان يرسم الفساتين على الورق.

عندما أصبح عمره سبعة عشر بدأ دراسة الأزياء في باريس، وعاد إلى لبنان عام 1982 وافتتح مشغلًا في بيروت، وقدم أول مجموعة في كازينو لبنان.



وفي عام 1997 قدم أول مجموعة خاصة به خارج لبنان في إيطاليا وهو أول مصمم أزياء عربي يعرض في أسبوع الموضة في روما. وأطلق خطًا للملابس الجاهزة في ميلانو، وانتقل بعد ذلك إلى باريس وبدأ بتقديم الخياطة الرفيعة والملابس الجاهزة في أسبوع الموضة.

في عام 2002 ارتدت الممثلة هالي بيري فستان من تصميم صعب في حفل جوائز الأوسكار وفازت بجائزة أفضل ممثلة، وأصبح إيلي صعب يصمم للكثير من النجمات في هوليوود والعالم.