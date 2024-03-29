مصطفى شعبان يتصدر ترند منصة X بعد عرض الحلقة الـ١٨ من المعلم

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان مصطفى شعبان ترند منصة X “تويتر سابقًا”، بعد عرض الحلقة الثامنة عشر على قناة الحياه.





ملخص الحلقة الـ١٨ من مسلسل المعلم









شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان، التي تُعرض حصريًا على قناة الحياة وعلى منصة Watch It، أحداثًا متطورة.





تجمع الجنتل - أحمد بدير، ومنذر رياحنة، وإنتصار، وسلوى خطاب، لبيع كل أصولهم، ودخول بعض الشركاء في عملية مخدرات كبيرة في عرض البحر، واتفقوا على وضع المخدرات في سيارة السمك الخاصة بالمعلم.





كما شهدت الحلقة اتفاق ابن الريس غريب مع المعلم - مصطفى شعبان، حيث جهز له السمك ليأخذه، ثم اتفق المعلم مع شوقى بيه مدير مكافحة المخدرات، ليبدأوا في وضع خطة لضبط شحنة المخدرات عن طريق المعلم.





في إطار آخر، أعطى "منعم"، ابن المعلم "بشر"، 350 ألف جنيه للمعلم - مصطفى شعبان، حتى يشتري السمك من السويس ويصبحون شركاء في المحل.

لكن المعلم رفض العرض، وأصر بشر على منحه الأموال حتى يجدد تجارة السمك للمعلمين مرة أخرى، وبعد إصرارهم، وقراءتهم الفاتحة، قبل الجميع.





في جانب آخر، ذهبت الطبيبة، صديقة زمزم زوجة مصطفى شعبان، إلى منزلها لتخبرها بسرعة بالتوجه للمستشفى لتلقي العلاج.





وعندما أبلغت والدها، مفيد عاشور، بأن زمزم مصابة باللوكيميا، أصيب بحزن شديد.





قصة مسلسل المعلم

مسلسل "المعلم" يستكشف عالم تجارة السمك والصراعات الدائرة بين التجار، حيث يقوم مصطفى شعبان بدور تاجر سمك يسعى جاهدًا لاستعادة هيبته وتجارة والده مرة أخرى. ومع ذلك، يواجه العديد من التحديات والصعوبات التي تعرقل خططه وتعيق تحقيق أهدافه.





أبطال مسلسل المعلم

مسلسل "المعلم" يعرض ضمن مسلسلات شهر رمضان لعام 2024، ويتميز بمشاركة نخبة من النجوم، بما في ذلك مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، وحمدي هيكل، بالإضافة إلى الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين. العمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.





مواعيد عرض مسلسل المعلم

ستتوفر الحلقة الخامسة من مسلسل "المعلم" حصريًا على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة 9:45 مساءً. كما ستكون متاحة أيضًا على منصة واتش إت الرقمية، حيث يمكن مشاهدة الحلقات في أي وقت من اليوم.