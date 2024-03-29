نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة للحلقة الرابعة من مسلسل رحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجمهور عرض الحلقة الربعة من مسلسل رحيل بطولة الفنانة ياسمين صبري، كونه من مسلسلات النصف الثاني من الشهر الكريم، ويعرض حصريا على قناة "أبو ظبي" في تمام الثامنة مساء، وسيكون متاحا عبر منصة ADtv، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية القنوات الناقلة للحلقة الرابعة من مسلسل رحيل..

القنوات الناقلة للحلقة الرابعة من مسلسل رحيل

قامت قناة أبو ظبي الفضائية بالإعلان عن قيامها بعرض مسلسل رحيل، ومن المقرر أن يتم عرضه في رمضان القادم 2024، وسوف يتم الكشف مواعيد عرض مسلسل رحيل خلال الأيام القادمة.

ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل رحيل

بدأت أحداث الحلقة بشكوة التجار للمعلم شديد من عدم توفيرهم لطلبات الخشب ولكن المعلم شديد يرفض إعطاءهم الخشب، وعلى أثر ذلك يدخل المعلم وهدان والمعلم شديد في مشادة كلامية، ثم خطوبة صلاح ورحيل، بعدما وافق الحج وهدان على عقد الخطوبة بينهم، تم حرق محل الحج وهدان، وهدد أحمد صلاح حسني، زوجته بتطليقها، بعد معاتبتها له، بسبب زواجه منها، رغم حبه لياسمين صبري، وذهب والد ياسمين صبري، لأحمد بدير، وأخبره بأنه يعلم أن الحريق في مخزن الأخشاب الخاص به، من تدبيره هو، لكي يحتكر السوق، تعدا أحمد بدير علي ياسمين صبري بالضرب، وهو ما أثر فيها وجعلها تبكي، وتشعر بالضعف، وكانت المفاجأة، أنه عثر على أحمد بدير مقتولا، ليلقي القبض على والد ياسمين صبري.

تفاصيل مسلسل رحيل

ويشارك في بطولة مسلسل رحيل كل من: ياسمبن صبري، محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران، ومي القاضي، ولبنى ونس، وحازم سمير وآخرين، من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج محمد عبد السلام، وتقدم ياسمين صبري شخصية "رحيل" وهي فتاة تعمل مع والدها في النجارة وتتحمل مسئوليات وتواجه كبار السوق، وتدور الأحداث حول "رحيل" التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اتهامها في قضية قتل، لتخرج من السجن تواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل، ماذا ستختار العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، واي ثمن ستدفع لاختياراتها، جاءت رباعيات مسلسل رحيل كالاتي فداك من كلمات سارة سعيد ومن ألحان هيثم نبيل وتوزيع موسيقي زوم، والثاني بعنوان رحيل من كلمات ايرين يوسف ومن ألحان هيثم نبيل وتوزيع زوم، والثالث بعنوان طريقين وهو من كلمات إيرين يوسف وتوزيع هيثم نبيل.