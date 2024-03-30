مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 20.. مقتل إسماعيل الغول في وجود الشرطة

القاهرة - محمد ابراهيم -

بدأت أحداث الحلقة العشرون من مسلسل "صيد العقارب" للنجمة غادة عبدالرازق والمذاهب عبر شاشة cbc، وشهدت الحلقة العديد من التطورات حيث إكتشاف عايدة لمكان نور ابنه اختها.

والذهاب إليها وأخذها بالقوة لكن نور تخبرها بحملها فتقرر عايده أن تتركها، وتأخذنا الحلقة بعد ذلك لمشهد فلاش باك عند ياسين وعايده وهي تخبره بحملها وسط سعادته.

صيد العقارب

وتقرر عايدة المخاطره أكثر حيث تجتمع مع ماركو ورئيسه وتحاول عمل ديل معهم في صفقة المخدرات التي كانت لسامح، ليدخل حسام ظابط الشرطة بقوته ويقبض عليهم لنكتشف بعد ذلك أن الأمر حدث بمساعدة عايده.

مقتل إسماعيل الغول:

وتنتهي الحلقة عند عائلة الغول وفرحتهن بخطوبة ابنتهم لتأتي الشرطة وتلقي القبض على إسماعيل الغول، وأثناء خروجهم من المنزل يطلقهم أحدهم النار عليه وسط صدمه جميع الموجودين من بينهم عايدة.

مواعيد عرض مسلسل "صيد العقارب":

ويتساءل عدد كبير من الجمهور عن مواعيد عرض العمل والتي سيكون في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على أن تتم إعادة الحلقة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا الإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية والربع مساء.

صيد العقارب

تفاصيل مسلسل "صيد العقارب"





ويضم مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا وأحمد ماهر، محمد علي رزق، محمود عبدالمغني، سهام جلال، أحمد ماجد،وغيرهم والعمل من تأليف باهر دويدار،ومن إخراج المخرج أحمد حسن، المقرر عرضه في رمضان 2024، تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول امرأة تدخل في صراع مع الفنان رياض الخولي، ولديها أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتمرد على قيود المجتمع، وتدخل في العديد من الصراعات مع عائلتها وعائلة زوجها