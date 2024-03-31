تامر شلتوت يجبر أحمد العوضي على الإدمان في الحلقة 20 من ”حق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 مارس 2024 06:31 صباحاً - بدأ الفنان تامر شلتوت في أحداث الحلقة عشرين من مسلسل “حق عرب” بالإعتداء على الفنان أحمد العوضي من أجل إجباره على إدمان المخدرات، في محاولة للسيطرة عليه.

وجاء ذلك بعد أن خطف رجال مازن لأحمد العوضي، وحاوله الكسر من شوكته بعد أن قام بالتعدي على أرض مملوك لمازن ووالده في محاولاته لفرض سيطرته حيث قام العوضي بضرب رجال مازن وهو ما أشعل نار الانتقام لديهم.

وانتهت الحلقة بإعطاء تامر شلتوت أكثر من جرعة من المخدر لأحمد العوضي حتى أصبح مدمن مخدرات.

أبطال مسلسل “حق عرب ”

حق عرب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، من بطولة النجم أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصرى، محمد احمد ماهر؛ كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.