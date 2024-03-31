محمد إمام يوجه رسالة لـ منة فضالي بسبب ”كوبرا”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 مارس 2024 08:29 صباحاً - وجه النجم محمد إمام رسالة للفنانة منه فضالي بسبب مسلسل “ كوبرا” من خلال صورة لها معه عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

وكتب محمد إمام: (حنان) النجمة منة_فضالي.. اللي نورت مسلسل (كوبرا) بحضورها الجذاب وروحها الجميلة.. مبسوط ان احنا اشتغلنا مع بعض لأول مره.. محمد امام"

يُعرض مسلسل "كوبرا" عبر قناة MBC مصر في تمام الساعة 10 مساءً، ويُعاد عند الساعة 10 صباحًا. كما يعرض على قناة إم بي سي مصر 2 في الساعة 1:30 صباحًا، ويُعاد الساعة 5 مساءً، ويتوفر أيضًا على منصة "شاهد

أبطال مسلسل "كوبرا" يتضمنون محمد إمام، ومجدى كامل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، ومحمود عبدالمغنى، ومحمود البزاوى، وأحمد عبدالحميد، وغيرهم من الفنانين المميزين، بينما يتولى تأليف العمل أحمد محمود أبوزيد ويقوم بإخراجه أحمد شفيق.

يتناول مسلسل "كوبرا" قصة محمد إمام بدور "كوبرا"، صاحب ورشة لإصلاح السيارات، الذي يواجه العديد من المشاكل والتحديات في حياته اليومية.