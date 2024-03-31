ثقافة الوادي الجديد يختتم فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 مارس 2024 09:31 صباحاً - اختتم فرع ثقافة الوادي الجديد، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي نظمها على مدار الأيام الماضية، احتفالا بشهر رمضان، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم في إطار برامج وزارة الثقافة.

استهلت الفعاليات المنفذة بحديقة السلام من خلال قصر ثقافة الخارجة، بالسلام الوطني، أعقبها عرض فيلم وثائقي عن إنجازات الدولة المصرية.

واقيمت أمسية شعرية لنادي الأدب بالقصر، شارك بها الشعراء سعاد العقاطي ومدحت عبد الصبور، وقدما بها عددا من القصائد الشعرية المتنوعة.

وتابع الحضور باقة من الابتهالات والتواشيح قدمها الشيخ محمد فرغلي وفرقته، منها "صلوا على سيدنا النبي"، بجانب فقرات للموهوبين، وتوافد الجمهور على معرض ومنفذ قصور الثقافة بأسعاره المخفضة.

كما شهدت الاحتفالية عرضا فنيا لفرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان سمير خاطر، وقدمت الفرقة عددا من الأغاني الرمضانية منها "مرحب شهر الصوم، رمضان جانا"، كما أقيمت ورشة فنية للأطفال لتنفيذ مجسمات من الفوم بإشراف الفنانة آيات سلامة.

فعاليات الليالي نفذت بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، ضمن نشاط حافل لهيئة قصور الثقافة بجميع المحافظات احتفالا بشهر رمضان، حيث أطلقت الهيئة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما أطلقت فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.