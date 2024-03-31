إحالة ياسمين صبري لمحكمة الجنايات في الحلقة 5 من مسلسل ”رحيل”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 مارس 2024 09:31 صباحاً - عرضت قناة أبوظبي الفضائية الحلقة الخامسة من مسلسل "رحيل"، الذي يقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري، ضمن السباق الدرامي لشهر رمضان الحالي، وفي هذه الحلقة، يقوم الشخصية التي تؤديها ياسمين صبري، رحيل، بتمثيل جريمة قتل أمام النيابة، بعدما اكتشفت تقرير الطب الشرعي ونفذت الجريمة وفقاً له، مما أدى إلى خروج والدها من السجن.

بينما يكتشف بدر شديد (أحمد صلاح حسني) خروج والده من السجن، يتصاعد غضبه، وتحثه أمه على الانتقام وقتل والده، فيقرر الذهاب إلى رحيل للتحقق من قاتل والده، لكنها ترفض التعاون.

تُحال رحيل إلى المحكمة الجنائية في قضية قتل شديد الإتربي، وتصل الأحداث إلى ذروتها خلال جلسة المحاكمة، قبل النطق بالحكم.

يذكر أن مسلسل "رحيل" بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، أحمد صيام، عارفة عبد الرسول، عزت زين، حازم سمير، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد عبد السلام، ويتكون من 15 حلقة.