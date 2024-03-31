نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القبض على أحمد الشامي في "صيد العقارب" بسبب غادة عبدالرازق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الحلقة العشرين من مسلسل “صيد العقارب” للفنانة غادة عبد الرازق عددًا من الأحداث المثيرة والمفاجئة.

حيث قابلت "عايدة" والتي تجسد شخصيتها غادة عبد الرازق تاجري المخدرات "حسان" والذي بقوم بدوره عبد الرحيم حسن و"ماركو" والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد الشامي.

وقبل تسليم "عايدة" المخدرات لهما، تسألت عن مدى علم شقيقها الراحل "علي" بشحنة المخدرات، ليؤكد لها أنه لم يكن يعلم شيئا، لتفاجئهما بإبلاغ الشرطة وإلقاء القبض عليهما.

ليختتم المشهد بتوعد كل من "حسان" و"ماركو" لعايدة بأنها لن تفلت بما فعلته وأن الانتقام سيطول كل شخص قريب منها.

مقتل إسماعيل الغول

وانتهت الحلقة عند عائلة الغول وفرحتهن بخطوبة ابنتهم لتأتي الشرطة وتلقي القبض على إسماعيل الغول، وأثناء خروجهم من المنزل يطلق أحدهم النار عليه وسط صدمه جميع الموجودين من بينهم عايدة.

مواعيد عرض مسلسل "صيد العقارب"

ويتساءل عدد كبير من الجمهور عن مواعيد عرض العمل والتي سيكون في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على أن تتم إعادة الحلقة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا الإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية والربع مساء.

تفاصيل مسلسل "صيد العقارب"

ويضم مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا وأحمد ماهر، محمد علي رزق، محمود عبدالمغني، سهام جلال، أحمد ماجد،وغيرهم والعمل من تأليف باهر دويدار،ومن إخراج المخرج أحمد حسن، المقرر عرضه في رمضان 2024، تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول امرأة تدخل في صراع مع الفنان رياض الخولي، ولديها أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتمرد على قيود المجتمع، وتدخل في العديد من الصراعات مع عائلتها وعائلة زوجها