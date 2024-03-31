نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كورتني كوكس مرشحة للعودة للجزء الثامن من SCREAM في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد انسحاب عدد من الفنانين الشباب أبطال الجزء السابع، تجري حاليا الشركة المنتجة لفيلم الرعب الشهير "سكريم" محادثات مع النجمة كورتني كوكس للعودة للمشاركة في الجزء الثامن المقبل.

ووفق ديلي ميل، كانت كوكس من ضمن أبطال السلسلة الأصلية من أفلام "سكريم" التي طرحت في مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وكانت قد شاركت النجمة كورتني كوكس المغني الإيرلندي الشهير إيد شيران في مقطع غنائي جديد نشر لهما عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من مشاركة الثنائي للغناء لمقطع غنائي مستوحى من مسلس الست كوم الناجح لكورتني كوكس Friends، والأغنية كانت من كلمات إيد شيران نفسه.

الأغنية التي قام بأدائها الثنائي، حملت عنوان American Town، وتستوحى كلمات من مسلسل فريندز.

إيد شيران والمفاجآت

على الجاب الآخر، سبق أن فاجأ المغني الأيرلندي الشهير إيد شيران ركاب الدرجة الاقتصادية من الجمهور بأحد طائرات خطوط طيران فيرجن، بمشاركته لهم هذه الدرجة المتواضعة خلال توجهه للعاصمة الاسترالية سيدني لاحياء حفلات ضمن جولة فنية له.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات سربت من داخل الطائرة لإيد شيران، ظهر بها خلال توجهه للجلوس وسط ركاب الدرجة الاقتصادية، بعد احيائه لحفل ناجح في المملكة المتحدة، شهد اللقاء الأول له بالنجم كريس هيمسورث.

إيدا شيران والمشاهير

ووثق النجم كريس هيمسورث أول لقاء يجمعه بالمغني الأيرلندي الشهير إيد شيران في مقطع فيديو طريف جمع بين الثنائي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من المقطع، ظهر بها إيد شيران برفقة نجم أفلام THOR، وقد أعلن الأخير عن بداية صداقة جديدة فيما بينهم.