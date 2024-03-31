"من مصر.. هنا فلسطين"| دراما رمضان 2024 تساند القضية الفلسطينية

القاهرة - محمد ابراهيم - لم تكن القضية الفلسطينية قضية عابرة على مدار أزمنة مختلفة، فهي قضية تهم الوطن العربي بأكمله.

ففي ظل الظروف الصعبة التي تمر على الشعب الفلسطيني من ظلم وقهر وإبادة جماعية منذ أكتوبر الماضي عملية “طوفان الأقصى”، دائمًا ما تسعى الأعمال الدرامية المصرية لدعم القضية الفلسطينية لترسل رسالة للعالم بأننا لا ننسى أشقائنا في غزة، ونعلن دعمنا الكامل لهم بشتى الطرق وبقدر المستطاع.

فعلى مدار أكثر من 6 أشهر متواصلة يتعرض أهالي قطاع غزة لانتهاكات صعبة من قتل وإغتصاب للنساء من قِبل الاحتلال الصهيوني، ومنذ تلك الأحداث ويسعى فنانون مصر لتوصيل صوت الشعب الفلسطيني.

بتوقيع ياسمين أحمد كامل.. "أعلى نسبة مشاهدة" يدعم القضية الفلسطينية

فبصورة غير مباشرة حرصت المخرجة “ياسمين أحمد كامل” على إظهار علم فلسطين في أكثر من مشهد خلال مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة” وبالتحديد أثناء تواجد شيماء أو “سلمى أبو ضيف” في حارة مع صديقة لها ومن حولها تتزين الجدران والشوارع برسومات لعلم فلسطين، بالإضافة لظهور اسم فلسطين أثناء مشهد المركب.

وكذلك مسلسل “الحشاشين” للفنان كريم عبد العزيز، الذي شهد في أحد حلقاته ظهور للشاب إبراهيم أحد جنود جيش السلطان وكان مهمته الاختراعات الكيميائية والذي جاء في مشهد يجتمع فيه مع عدد من الجنود ويحكي لهم عن عشقه وحبه لفتاة تدعى «فلسطين» بالإضافة لكتابته لها قصيدة خاصة.

“سر إلهي والكبير أوي" يدعم حملات المقاطعة للمياه الغازية

أما عن المقاطعة لدعم فلسطين فظهرت خلال مسلسل سر إلهي الذي تقدمه الفنانة روجينا، وعبر بطريقة غير مباشرة من خلال مشهد للست “ناصرة” التي تقدم دورها روجينا، وهي تخبرهم أن يجلبوا لها مشروبًا غازيًا لأنه مع المقاطعة، قائلة “نشرب حاجة مصري أصلي مقاطعة”، وهذا في إشارة منها لدعم فلسطين.

بالإضافة لمسلسل "الكبير أوي" وجاء ذلك خلال مشهد جمع الكبير بالغفير فطلب منه طلبات من السوبر ماركت وكان من ضمنها أحدى المشروبات الغازية الداعمة للمقاطعة، قائلًا: "علشان بشجع الصناعة المصرية".

ودعم مسلسل “مسار إجباري” للمقاطعة حيث دائمًا ما يظهر نجوم العمل في أغلب المشاهد وهم يطلبون مشروبًا غازيًا لأنه مع المقاطعة.

"مليحة".. أول عمل عربي يكشف معاناة نزوح الفلسطينين عن أرضهم

وبجانب كل هذه الأعمال يعرض مسلسل مليحة خلال الماراثون الرمضاني، والذي يكشف عن دعم الأعمال المصرية للقضية الفلسطينية بشكل واضح وبقوة باعتبارها “قضية أمة وليس دولة”، حيث يسلط المسلسل الضوء على القضية الفلسطينية بشكل مباشر،والانتهاكات التي يعانى منها الفلسطينيين في قطاع غزة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتفضح مخططات الاحتلال التي تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر وتصفية القضية الفلسطينية، وتطل من خلاله الفنانة الفلسطينية سيرين خاس لأول مرة على الجمهور المصري، بمثابة رسالة محبة وتقدير للشعب الشقيق.

"دايمًا على بالي".. شركة WE تدعم القضية الفلسطينية في إعلانها الرمضاني

ولم تكن الأعمال الدرامية وحدها التي تناصر القضية الفلسطينية بل كذلك الإعلانات حيث قامت إحدى شركات الاتصالات بطريقة غير مباشرة لدعم فلسطين من خلال إعلانها والتي تقدمه الفنانة إليسا بأغنيتها “دايمًا على بالي”، حيث ظهر الفنان خالد النبوي مع شاب أثناء أداءه الامتحان وهو يرتدي "سويت شيرت" وعليه رسمة شرائح البطيخ، فهو يجمع الألوان الأحمر والقشرة الخضراء والبيضاء والبذور السوداء، هي نفس ألوان العلم الفلسطيني، وأصبحت رمزًا للتضامن.