كريم عبدالعزيز ينضم إلى فيلم اولاد رزق 3

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن مشاركة النجم كريم عبدالعزيز في الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق".

تم نشر هذا الإعلان عبر حساب تركي آل الشيخ على إنستجرام، حيث نشر صورة من كواليس تصوير العمل معلقًا: "النجم الكبير كريم عبدالعزيز مفاجاة ولاد رزق 3".

وفي سياق متصل، أعرب كريم عبدالعزيز عن سعادته بظهوره في بودكاست "Big Time" مع الإعلامي عمرو أديب، حيث قال: "مكنتش أعرف يعني إيه بودكاست"، وأضاف: "أول مرة أجربه وثاني مرة أسجل مع أستاذ عمرو أديب وقولنا حاجات خفيفة ويارب نكون ضيوف خفاف عليكم".

وختم كلمته بتمنياته بصحة جيدة للجميع، قائلًا: "كل سنة وأنتم في أفضل صحة يارب".