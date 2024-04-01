نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ظهورها مع عمرو أديب.. إسعاد يونس تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة إسعاد يونس مؤشر البحث "جوجل"، وذلك بعد تصريحاتها أمس في برنامج بودكاست بيج تايم التي يقدمه الإعلامي عمرو أديب.

أبرز تصريحات الفنانة إسعاد يونس عن زوجها

وتحدثت الفنانة إسعاد يونس عن زوجها، التي وصفته بأنه رجل عظيم، قائلة:" زوجي عظيم وأنبل الرجال، أنا وأولادي بنشوفه حاجة كبيرة، احنا قربنا على 40 سنة جواز، وربنا يحميه ويحفظه وهو بني آدم جميل والعائلة كلها بتعبده عبادة".



وأوضحت إسعاد يونس أنها مرت مع زوجها بمراحل صعبة للغاية، مُؤكدة:" مرينا بمراحل وظروف كحل وصعبة جدًا والمواقف والقيمة هي اللي بتخليني أشوف زوجي راجل عظيم، بيحميني وبيأمن لي ويستوعبنا ويشيلنا كلنا بحب، جوزي برنس البرنسات".

وأكدت إسعاد يونس أنها تشعر بالراحة فور انتهاءها من التصوير، مُعلقة:"اللحظة المجيدة هي لما نروح بيتنا ويتقال لي فركش ونقلع الكعب والدور وأدخل السرير اللي بحس فيه بالراحة بعد عذاب يوم تصوير طويل".



كما تطرقت للحديث عن ابنها عمر، ووصفته بأنه كان شقي في طفولته، مُوضحة: "كان شقي جدًّا وهو صغير واتخانق مرة مع شام بنت أصالة في شرم الشيخ".



تصريحات إسعاد يونس عن شريهان



وتحدثت أيضًا عن ضرتها شريهان، قائلة: "أنا أخدت قرار إن فيه أولاد بيحملوا نفس الجينات والدم وبالتالي انتهت أي حاجة بيني وبينها كامرأتين وهي أم ولادي وأنا أم ولادها وأنا بحبها جدًّا، وبيننا بلاوي والظروف قربت ما بيننا خاصة ليلة ولادة بنتها لولو الكبيرة خلص الموضوع، دول ولاد علاء زوجي، وتجمعنا علاقة صداقة أنا وشريهان دلوقتِ".

إسعاد يونس: لحظة ولادة حفيدتي الأولى نقطة تحول في حياتي



ولفتت إسعاد يونس إلى أن أحفادها هم نقطة التحول في حياتها،مُضيفة:«أول ما هانيا اتولدت جالي هبل كبير، وبتجيلي لحظات بيكون نفسي أقعد بالأحفاد ومش عايزة أي حاجة تانية من الدنيا».



