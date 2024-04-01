محمد جمعة: شخصية الدكتور خالد في "صلة رحم" موجودة في الواقع

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان محمد جمعة أن شخصية الدكتور خالد التي قدمها في مسلسل “صلة رحم”لطبيب يمارس الإجهاض في عيادته الخاصة ويخلق لنفسه مبررًا لذلك هي شخصية حقيقية لطبيب موجود في مدينة المنصورة.

تصريحات محمد جمعة في برنامج مع خيري

وأضاف خلال لقائه في برنامج “مع خيري”مع الإعلامي خيري رمضان أن قدرته على تجسيد الشخصية بهذا الصدق هي مسؤوليته في جزء منها لكن هناك جزء آخر يقع على عاتق كلًا من المؤلف محمد هشام عبية الذي كتب سيناريو محكم ومعبر عن مكنونات الشخصية وأبعادها، والمخرج تامر نادي الكبير نظرا لإصراره على التفاصيل، بالإضافة إلى فنان واع مثل إياد نصار مشيرا إلى تصوير العمل في لبنان ساهم في عزلته عن أي مشاغل أو ضغوطات مما سمح له بالتركيز في شخصية خالد، لتظهر بهذا الشكل المتقن.



وأرسل الفنان محمد جمعة تحية إلى المنتج صادق الصباح والمنتج أنور الصباح حيث اعتبر تصديهم كشركة إنتاج لمناقشة موضوع حساس، وشائك مثل موضوع تأجير الأرحام في مسلسل “صلة رحم” هو بمثابة بطولة في حد ذاتها.

موعد عرض برنامج “مع خيري”

يذكر أن برنامج “مع خيري” يعرض على قناة المحور يوم السبت والأحد والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء، كما يعرض في رمضان في تمام الحادية عشر.

