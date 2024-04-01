بعد ظهوره داخل المستشفى.. محمد هنيدي يطمئن جمهوره

القاهرة - محمد ابراهيم - طمأن الفنان محمد هنيدي جمهوره بعد ظهوره مرتديًا زي العمليات ويجرى عملية قسطرة وتركيب دعامتين بالقلب، من خلال فيديو نشره عبر موقع “إكس”.

رسالة محمد هنيدي لجمهوره



وأكد محمد هنيدي خلال الفيديو أن الصورة المنتشرة والخبر قديم جدًا، وأنه بالفعل خضع لعملية قسطرة ولكن في بداية شهر رمضان قائلًا: "أنا اتخضيت لما لقتني متصدر قائمة التريند فى تويتر، فقلت يمكن علشان الكنيش، لكن محدش لسه كان شافه، ولكني فى بيتي وبخير وزي الفل، والحمد لله أطمئنكم وشكرًا لكل اللي سأل عليا أو دعالي".

وفي وقت سابق، أعلن أحد أطباء أمراض القلب والقسطرة والأوعية الدموية، وهو أيضًا الطبيب المعالج للفنان محمد هنيدي، عن تعرضه لأزمة صحية في إحدى ليالي شهر رمضان الجاري، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها محمد هنيدي



حيث نشر الدكتور علاء، صورة له برفقة الفنان محمد هنيدي وهو في المستشفى، وعلق عليها قائلًا:“في ليلة من ليالي رمضان، أطمنا على الشرايين التاجية للفنان محمد هنيدي، اللي أسعد الناس بتلقائيته وعفويته وعدم خدش حياء المصريين”.

وتابع:" اطمنا على الشرايين التاجية والدعامات، اللي كنا صلحناها قبل كده في ليلة من ليالي رمضان برضه من كام سنة".