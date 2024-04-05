نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل أحداث الحلقة 25 من مسلسل صدفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت أحداث الحلقة 25 منمسلسل صدفة، بحضور صدفة لـ منزل راندا حتى يتم عقد قرانها على علي، وعندما وصلت صدفة لمنزلهم قالت لها أم راندا أن علي يطلب شقة ومليون جنيه حتى يوافق على الزواج، فدخلت عليه صدفة كي تجبره على الزواج ولكنها وجدته قد هرب من المنزل، ويخطف فؤاد لـ علي بعد أن رد على هاتف ابنته فرح، وكذب عليه بأن هاتف فرح مسروق وأنه سيقابله ليعطيه الهاتف، وتحاول هالة أن تستجوبه بعد أن شكت بأن صدفة هي السبب في أزمة فرح، يرفض صاصا «أحمد أبو زيد» طلاق نوجا، ويصطدم مع أهله ويختار أن يتزوجها ويترك أهله، كما تعترف غادة زوجة طارق بأنها علمت أنه ذهب إلى صدفه، ذهب تامر، أمام علي_سليم الترك، وهو مقيد أمامها بالحبال حتي يأتي المأذون ليكتب كتابهما، وكانت راندا ممسكة في يدها سكين وعلي وشك أن تقتله، ولكنها تراجعت في اللحظات الأخيرة، وقررت أن تقوم بتهريبه من المنزل وقالت له أنها لا تريد الزواج منه وأنها ستتخلص من الجنين الذي في بطنها حتي لو كلفها الأمر حياتها.

القنوات الناقلة لمسلسل صدفة

تعرض الحلقة الثالثة من مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة، قناة cbc، قناة dmc بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان.

قصة مسلسل صدفة

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم، تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

أبطال مسلسل صدفة

يعد مسلسل "صدفة" التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي، والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة)، ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.