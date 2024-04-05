نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: بالفيديو..إيناس الدغيدي تكشف كواليس فيلم "كلام في الليل" وتصرح يسرا اختارت أحمد عز عشان يبوسها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل : بالفيديو ..إيناس الدغيدي تكشف كواليس فيلم "كلام في الليل" وتصرح يسرا اختارت احمد عز عشان يبوسها

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي، خلال لقائها في برنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر، عن سبب اختيارها للفنان أحمد عز لبطولة فيلم "كلام في الليل" الذي تم عرضه عام 1995، وشاركته البطولة الفنانة يسرا وقالت تصريحات صادمة عن القبلة في الفيلم وكواليس لأول مرة تعرض.

عاجل: بالفيديو..إيناس الدغيدي تكشف كواليس فيلم "كلام في الليل" وتصرح يسرا اختارت احمد عز عشان يبوسها

تصريحات إيناس الدغيدي

قالت المخرجه إيناس الدغيدي أنها أثناء التحضير للفيلم، قابلت نحو 40 ممثلًا لاختيار بطل الفيلم.

وقع اختيارها على أحمد عز، الذي كان يعمل موديل إعلانات في ذلك الوقت.

رفضت الدغيدي اختيار عز في البداية، بسبب صغر سنه، حيث كان أصغر بكثير من يسرا.

وكان هناك ممثل اخر وقع عليه اختيار الدغيدي ولكن أصرّت يسرا على عدم مشاركته في الفيلم، وطلبت من الدغيدي أن تختار ممثلًا آخر أكثر مناسبة من حيث السن.

قالت يسرا للدغيدي: "طب أنتي بصيتي على سنانه، مش هينفع أبوسه عشان سنانه كلها سودة".

أقنع المنتج الدغيدي بـ وسامة أحمد عز، وقالت له يسرا: "ده أنا هبوسه لكن اللي إنتي مختاراه مش هينفع".

وافقت الدغيدي على طلب يسرا، وشارك عز في الفيلم، وقدمت ثنائيًا ناجحًا معها.

أوضحت الدغيدي أن أحمد عز تطور كثيرًا بعد فيلم "كلام في الليل"، وأصبح ممثلًا مجتهدًا ومركزًا وله هدف.



وأضافت الدغيدي شاركت أحمد عز في فيلم "مذكرات مراهقة" بعد فيلم "كلام في الليل".

أعجبت الدغيدي بتطور عز، وقالت: "عز تطور جدًا، ومجتهد ومركز وعنده هدف".

يُعد فيلم "كلام في الليل" من أهم الأفلام التي أخرجتها إيناس الدغيدي، ونال إعجاب الجمهور والنقاد على حدٍ سواء.

تصريحات على لسان إيناس الدغيدي في برنامج "أسرار"

وقالت إيناس في البرنامج

- "أنا مش مغرورة لكن شكلي مغرور، وعمرو سعد مكسرش المكتب عندي، هو حد كلمني قالي فيه ولد كويس أوي هيجيلك المكتب عشان عايز يمثل، وأنا مكنتش موجودة، ومكلمنيش قبلها، وقال للسكرتيرة أنا مش همشي وقاعد استنى، فاكر إنها مخبياني عنه، وهو كتب لي جواب، بس عرفت الموضوع ده بعد ما بقى عمرو سعد".

- "اخترت أحمد عز من كاست وكان موديل إعلانات، رفضته في الأول، عشان مكنش مناسب سنا، عشان كان أصغر من يسرا ومش هينفع، الفيلم كان فيه بوسة، ويسرا جات قالتلي مين الراجل اللي هيبوسني، قلتلها جايبالك واحد كويس، عشان مش عايزة تتباس من أي حد، لما شافته قالتلي هو ده اللي اخترتيه؟ طب أنتي بصيتي على سنانه؟ مش هينفع أبوسه عشان سنانه كلها سودة".

- "المنتج كان مقتنع بأحمد عز عشان وسامته، وراح قال ليسرا فيه واحد كويس أوي بس إيناس شايفة أنه صغير، لما شافته قالتلي ده أنا هبوسه لكن اللي إنتي مختاراه مش هينفع، قلتلها ده صغير، قالتلي ماليش دعوة".

- "أحمد عز بعد الموقف ده راح اتعلم وجالي قالي عايز أعمل فيلم، عملت به "مذكرات مراهقة"، وعز تطور جدا، ومجتهد ومركز وعنده هدف".

- "بقالي 14 سنة مشتغلتش واسمي موجود، وفيه مخرجين موجودين والناس متعرفهمش، والمخرجين أنواع، فيه اللي بينفذ وفي اللي عنده فكر، أنا من اللي عندهم فكر".

- "كل الفنانات دخلوا الوسط عشان الجمال، وياسمين صبري دخلت عشان جميلة، بس عايزة تتطور، أنا بحبها بس عاوزة مخرجين ومساعدين يساعدوها".