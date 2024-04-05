نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنيدي وحلمي الأفضل في الكوميديا.. أبرز تصريحات حسن البلام مع عمرو أديب في "بودكاست بيج تايم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفنان الكويتي حسن البلام في خطف قلوب الجمهور من خلال أحدث ظهور له ببرنامج بودكاست بيج تايم مع عمرو أديب، وتحدث حسن خلال لقائه عن الأدوار الفنية التي ندم على أدائها خلال مسيرته الفنية، وغيرها من الأمور.

وقال: "وجهة نظري في عادل إمام باعتباري كفنان، تختلف كليًا عن كوني مُشاهد عادي فمن الناحية الفنية هو فنان عظيم ومدرسة، ولن يصل إليه أي فنان آخر إلى المستوى الذي حققه"، لافتًا إلى احتمالية أنّ يثير هذا التصريح جدلًا بين الجمهور، "الفنان الكوميدي مثل الفاكهة التي نتذوقها".

وأضاف:" أنا أتذوق إفيهات الفنان محمد نجم، وأحمد حلمي، ومحمد هنيدي، هؤلاء أقرب لي من عادل إمام، خصوصًا فيلم (صعيدي في الجامعة الأمريكية)".

وتابع: "هناك بعض الفنانين، يقيمون ضحكات الجمهور الذي يُشاهد عروضهم المسرحية، والأفضل منهم، يأخذ أرقامهم الهاتفية، بشأن التواصل معهم، وتقديم دعوة مجانية لهم، لحضور المسرحية يوم التصوير التليفزيوني، ويجلسون في الصفوف الأولى، حتى وإنّ بلغ عددهم 200 شخصًا".

احسن البلام: رفضوني لما اتقدمت للزواج عشان قدمت دور مرأة



وقال:" ندمت إني قدمت دور المرأة، لأن عندنا عادات وتقاليد ترفض أن الفنان يقدم دور المرأة، ولما كبرت ودخلت كذا بيت للزواج رفضوني بسبب هذا الدور، لأن عندهم اللي يحط ميكب ويضحك زي البنات مش راجل".

من هو حسن البلام؟



يشار إلى أن حسن البلام، هو ممثل كويتي، بدأ مشواره الفني في منتصف التسعينات القرن العشرين، من خلال مسرحية الذيب والعنوان الثلاث، ثم توالت أعماله الفنية فشارك في أكثر من عملا فنيا سواء أكان في المسرح أو التلفزيون، ومن أبرز أعماله قرقيعان، طاش ما طاش، سوالف الحريم، داوديات، إلى جانب مشاركته في الفيلم السينمائي طرب فاشن.

آخر أعمال حسن البلام



والجدير بالذكر آخر أعمال حسن البلام مسلسل ورثة ابن عاقول، تدور الأحداث في سوق محلية قديمة تُدعى بسوق الجت، حيث ينشأ صراع بين الباعة والتجار، ويعرض المسلسل المواقف التي تصادفها الشخصيات الخيالية أثناء عملها في السوق.

أبطال مسلسل ورثة بن عاقول

مسلسل ورثة بن عاقول بطولة حسن البلام، سماح فهد البناي، عبد العزيز النصار، خالد المظفر، عبد الله الخضر، والعمل من تأليف مريم نصير، وإخراج عيسى دياب.

