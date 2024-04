نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاترينا كيف كانت قريبة من بطولة هذا الفيلم الجديد ببوليوود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج الهندي علي عباس عن تفاصيل من كواليس العمل على فيلم أكشاي كومار الجديد Bade Miyan، ووفق ما ذكره موقع انديا توداي، قال عباس، ان البطولة النسائية بالفيلم كانت قريبة من النجمة كاترينا كيف،قبل أن تنسحب لانشغالها باعمال خرى.

وشهدت بوليوود احتفالية ضخمة لإطلاق الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم Bade Miyan الجديد، من بطولة تايجر شروف وأكشاي كومار.

ونقل انديا توداي لقطات من الحفل المميز الذي شهد انطلاق الاعلان التشويقي الرسمي للفيلم الهندي الجديد.

ذلك بعد أن كان قد تحول العرض الخاص للفيلم الجديد Bade Miyan Chote Miyan' لمأساة بعد ما قام به عدد من المشاهدين من اعمال شغب.

ووفق انديا توداي، قابل مشاهدين وصول نجوم الفيلم برفع النعال وضد بعضهم البعض حتى اضطرت الشرطة لفض التجمهر.

تعديل موعد الطرح

وتحدد رسميا موعد طرح الفيلم الجديد للنجم أكشاي كومار Welcome، كجزء ثالث من سلسلة تحمل العنوان نفسه، على أن يكون عرض الفيلم في فترة اعياد الكريسماس 2024.

ووفق ما ذكر موقع انديا توداي، الفيلم تقرر ايضا تغيير عنوانه الرسمي، ليكون Welcome to the Jungle، مع عودة نجومه الرئيسيين.

الفيلم سيضم في بطولته جاكلين هيرنانديز، وأرشاد وارسي، وهو من انتاج Firoz A Nadiadwala.

جديد أخبار "كومار"

وكان قد نشر النجم الهندي أكشاي كومار لقطات من موقع تصوير مشاهد فيلمه الجديد Hera Pheri 3 الذي يطرح كجزء ثالث ضمن سلسلة ناجحة.

ووفق موقع انديا توداي، قام كومار بنشر، صورة من موقع تصوير الفيلم، يعلن من خلالها إنطلاق تصوير المشاهد، ظهر بها صناعه من طاقم العمل والمخرج.