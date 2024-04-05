طرح اغنية ترويجية جديدة لفيلم Heeramandi  لسوناكشي سنها

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت اغنية ترويجية جديدة لفيلم النجمة الهندية سوناكشي سنها الذي يطرح بعنوان Heeramandi، ونقل اندي توادي الاغنية الترويجية الجديد للفيلم الذي تدور احداثه في حقبة زمنية كلاسيكية من تاريخ بوليوود، وتحمل الاغنية عنوان Tilasmi Bahein.

وضمن اخبار البطولات النسائية في بوليوود، استمر فيلم البطولة النسائية الجديد في بوليوود Crew بتحقيق نجاحات كبيرة على مستوى شباك التذاكر من بطولة كارينا كابور.

ووفق انديا توداي، الفيلم الذي ضم في بطولته كريتي سانون وتابو، نجحت ايراداته في ان تصبح ثاني اكبر افتتاحية في شباك التذاكر في بوليوود منذ بداية عام 2024.

وكان قد شارك النجم الهندي الشاب ديلجيت دوسناجيه متابعيه لقطات من كواليس تصوير مشاهد فيلم Crew الجديد الذي يشارك في بطولته كوكبة من نجمات بوليوود، ونقل انديا توداي اللقطات من خلف الكواليس التي ظهر بها النجم الهندي، وبرفقته النجمة كارينا كابور.

الجزء الثاني

وكان قد انطلق رسميا تصوير مشاهد الجزء الثاني من فيلم Singham للنجم الكبير اجاي ديفجان، والذي يطرح في جزءه الثاني بعنوان Singham Again.

الفيلم يشهد عودة التعاون بين اجاي ديفجان والمخرج الهندي المخضرم روهيت شيتي، مع عودة رانفير سينغ للمشاركة في دور البطولة.

ويضم الفيلم النجم في بطولة النجم اكشاي كومار، وتجري حاليا عمليات التصوير في العاصمة الانجليزية لندن.

أرجون كابور مفاجأة الفيلم

و سيكون الممثل الهندي الشاب "أرجون كابور" المجسد لشخصية الشر في الجزء الجديد المنتظر من فيلم Singham Again حسب شائعات تتردد حول طاقم تمثيل الجزء الجديد من الفيلم.

ووفق موقع انديا توداي، يدرس المخرج روهيت شيتي، ضم ارجون كابور لطاقم العمل في شخصية الشر، في الفيلم الذي يجسد بطولته النجم أجاي ديفجان، والممثلة ديبيكا بادوكون في دور البطولة النسائي.