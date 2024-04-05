نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروه عبد المنعم: شخصية "ريكو" في "بقينا اتنين" تشبه أغلب الزوجات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الفنانة مروة عبدالمنعم شخصية "ريكو" ضمن أحداث مسلسل "بقينا اتنين" الذي يعرض حصريا على قنوات cbc وcbc دراما ومنصة watch it، ولاقت شخصية "ريكو" ردود فعل إيجابية من الجمهور حول الشخصية قالت مروة عبدالمنعم في تصريحات صحفية، أنها سعيدة جدا بردود الفعل عليها حتى الآن، مؤكدة أنها تحمست للمشاركة في مسلسل "بقينا اتنين" لعدة أسباب أولها فكرة المسلسل التي تناقش قضية اجتماعية مهمة جدا والسيناريو الجيد، ثم شركة الإنتاج k media، مؤكدة أنها شركة محترمة تعاملت معها سابقا في مسلسل "حلوه الدنيا سكر".

وو أضافت مروه عبدالمنعم، أن وجود المخرج طارق رفعت على رأس العمل اضاف له الكثير، مشيرة أن كواليس العمل كانت جيدة جدا ومليئة بالحب بين كافة صناعه سواء الفنانين أو من هم خلف الكاميرا.

وحول عرض المسلسل في موسم دراما رمضان بشكل مفاجئ، قالت مروه: حقيقة لا يفرق معي العرض في رمضان أو خارجه، المهم العمل الجيد، خاصة مع انتشار المنصات التي تتيح للجمهور مشاهدة الأعمال في أب وقت".

واكدت مروه عبدالمنعم أن علاقتها بزوجها "عاصم" في المسلسل والذي يجسده الفنان ياسر الطوبجي، تشبه كثيرا علاقة أي زوجة بزوجها خاصة في مجتمعنا المصري، كاشفة أن أغلب المشاهد قريبة جدا من الواقع سواء في الدراما أو الكوميديا، وقالت: "حقيقي سعيدة بالتعاون مع الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف والجميلة ميمي جمال".

وحول علاقتها بحماها "سامي" في الأحداث والتي يجسدها الفنان عزت زين، أكدت أنها من أجمل المشاهد في المسلسل وكانت مليئة بالكوميديا والضحك وهو قدم الشخصية بصورة رائعة جدا.

الجدير بالذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" يعرض يوميا على قنوات cbc وcbc دراما ومنصة WATCH IT، وهو من إنتاج k media بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، ويقوم ببطولته النجوم شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، الفنان الراحل طارق عبدالعزيز في آخر ظهور له، ميمي جمال، مروه عبدالمنعم، ياسر الطوبجي، عزت زين، يوسف عثمان، وآخرين.