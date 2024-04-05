نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلمى أبوضيف تكشف السبب وراء قلة اللقاءات الإعلامية الخاصة بها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة سلمى أبوضيف عن عدم قيامها بأي تعديل على الصور التي تقوم بالتقاطها بنفسها ولكن الصور الخاصة بجلسات التصوير في بعض الأحيان يتم التعديل فيها.

وكشفت في تصريحاتها لراديو إنرجي ٩٢.١ كيف تتعامل مع الاخبار الصحفية التي تصيبها بالضيق، قائلة: "لا اعرف التحكم في الاخبار التي يتم تداولها في الصحف وتشعرني بالضيق ولكن اجد الحل هو اني بقلل اللقاءات الإعلامية ".

وتحدثت عن شخصيات تعلمت منهم في حياتها منهم مصطفى حسني ووالدتها، قائلة: "بشوف الناس اللي بفلاتر هما اللي بيتعاملوا إن كلامهم مؤكد ودول مش بصدقهم ولكن أتعلمت من مصطفى حسني بعد كل رأي نقول الله أعلم ومن والدتي إن منتمناش عيشة حد لأننا بنشوف الظاهر بس منعرفش الحقيقة.. وياما ناس بالعكس لما عاشرتهم لقيتهم أجمل".

وقالت: "مواقف كثير قابلتها في حياتي مفهمتهاش إلا بعد وقت لأن ساعات وقت المحنة أو النجاح الكبير بنشوف الصورة من منظورنا احنا مش بشكلها الواضح".

وعن الانتقاد لنشر صور الشغل وقت أحداث غزة، قالت: "بشوف إني لما بشتغل جمهوري بيكتر فرسالتي بتوصل أسرع وأكبر كمان شغلي هو الدخل المادي اللي بيساعدني أساعد الغير أو مثلا إني أسافر فأقدر أنشر رأيي أكثر وهكذا".