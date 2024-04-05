نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي أعضاء لجنة تحكيم الدورة الأولي من مهرجان SitfyPoland 5 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان SitfyPoland، عن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية لعروض المونودراما في الدورة الأولي من المهرجان، والذي مقررا انطلاقه خلال الفترة من 20-23 أبريل 2024، وقد تكونت اللجنة من الفنانة الدكتورة إنجي البستاوي(من مصر)، والتي قالت: فخورة بمشاركتي في تأسيس الدورة الأولى لهذا المهرجان الفريد من نوعه، فلأول مرة هناك مهرجان محلى مصري له فروع دولية في أوروبا، وسيكون هناك قريبا فرع آخر في ايطاليا في شهر أكتوبر المقبل.

وتضم لجنة التحكيم أيضا الفنانة مروة قرعوني (من لبنان)، والتي قالت يشرفني أن أكون جزءًا من هذا الحدث الفني الرائع في دورته الأولى، وأتطلع بشغف إلى فرصة اكتشاف المواهب الجديدة وتقييم الأعمال الإبداعية، وأمنياتي لهذه الدورة أن تكون منصة لتقديم الأعمال المتميزة ولتعزيز التبادل الثقافي والتفاعل الإبداعي بين الثقافات المختلفة.

ومن أعضاء لجنة التحكيم السينوغراف الدكتور خليفة الهاجري( من الكويت)، والذي أكد علي سعادته بهذه الثقة قائلا: المهرجان خطوة واثقة من إدارة مجموعة مهرجانات (سيتفي) نحو آفاق جديدة مليئة بالمفاجآت الملهم، وهذا السعي الدائم دليل على نضج الحركة المسرحية المصريةوالعربية وإدراكها لأهمية تبادل النتاج المسرحي بين الأمم وأن رسالة المسرح لا تأطر في محيط جغرافي محدد".

الدكتورة ماريجونا بيكتيسي فيراتي "من كوسوفو" عضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية لعروض المونودراما قالت: الانضمام إلى لجنة التحكيم مسئولية كبيرة جدًا بالنسبة لي، لأن SITFY تتمتع بسمعة كبيرة وجميع العروض في SITFY احترافية للغاية، وبولندا واحدة من الدول التي تتمتع بأكبر قدر من التاريخ الفني، وسيقوم SITFY بإثراء تاريخ بولندا بشكل أكبر من خلال تحقيق المهرجان الذي يجمع ألمع العقول في عالم المسرح والعلوم، فقد أصبحت SITFY "نوبل للفنانين".

من أعضاء لجنة التحكيم أيضا الفنان والمخرج أدموند هيوماري (من البانيا)، والذي قال: يشرفني جدًا أن أكون عضوًا في لجنة تحكيم النسخة الأولى من هذا المهرجان خاصة إنها مسؤولية كبيرة بالنسبة لي وآمل أن أبذل قصارى جهدي من أجل التقييم الأكثر عدلًا للعروض التي ستقدم في هذه النسخة الأولى من المهرجان، ولدي توقعات كبيرة خلال سنوات قليلة سيتم تصنيف هذا المهرجان ضمن أفضل المهرجانات الأوروبية للمونودراما.

جدير بالذكر أن العروض المشاركة في مهرجان Sitfy Poland، والتي ستتسابق علي جوائز الدورة الأولي هي: "جريمة قتل صغيرة بريئة" لدولة كوسوفو، وهو عرض شرفي، وعرض" Twór " من بولندا، من رومانيا يشارك عرض "لا تنتقموا منا"، كما يشارك العرض الإيطالي بورنيشا "العذراء المحلفة"، ومن إسبانيا يشارك عرض " ماكسيما ستار"، ومن سلطنة عمان يشارك عرض" شيء ما ينخر في رأسي "، ومن المملكة العربية السعودية يشارك عرض "امرأة في ورطة"، بالإضافة للعرض الاسباني Siemprevivas.