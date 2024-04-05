نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بحارب التعصيب".. رامز جلال يكشف عن سبب استضافة محمد عبد المنعم ومحمود الونش في "رامز جاب من الآخر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضاف رامز جلال في الحلقة 26 من برنامجه "رامز جاب من الآخر" لاعب الكرة محمود الونش ومحمد عبد المنعم.

وبدأ رامز جلال في إجراء مقلبه بلاعب الكرة محمد عبد المنعم ومحمود الونش، حيث بدأ بفقرة "المشاية" وهددهم بالكلب نيوتن وذلك بعد تفاجئهم بوجودهم معا في برنامج "رامز جاب من الآخر"، كما كشف رامز جلال عن سبب استضافته لمحمد عبد المنعم ومحمود الونش قائلا: “بحارب التعصيب".

وأجبرهم عقب ذلك رامز جلال لدخول النفق، وعقب خروجهم طلب رامز جلال من محمود الونش وضع اللون الأحمر على تيشيرت محمد عبد المنعم، كما هددهم بالتمساح الصغير ليخرجوا الثنائي لفقرة الجسر ويسقطو معا في البحيرة.

تفاصيل برنامج رامز جاب من الآخر

وكعادته السنوية ينطلق النجم رامز جلال في مغامرة تليفزيونية رمضانية جديدة، من خلال برنامج "رامز جاب من الأخر" والذي يُقدمه النجم رامز جلال برعاية الهيئة العامة للترفية، وسيُعرض يوميا في شهر رمضان على "MBC مصر".

ويشهد البرنامج كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، وقد أثار البرومو ردود أفعال إيجابية من جمهور ومُتابعي النجم رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرًا لما إحتواه من مشاهد تجمع بين الرعب والكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة والغير متوقعة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ويشهد برنامج "رامز جاب من الأخر"، في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. وكشف البرومو جزءًا من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، سمية الخشاب، باسم سمرة، حمدي الميرغني، آيتن عامر، حسن شاكوش، نجلاء بدر، أحمد حسام ميدو، حمادة هلال، محمد رياض، باميلا الكيك، محمد شاهين، حسن عسيري، والعديد من النجوم الآخرين.