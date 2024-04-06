جمال العدل: كريم عبد العزيز أهم نجم في مصر والسقا عايز يركز شوية.. والمستقبل لـ محمد رمضان

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المنتج جمال العدل، عن رأيه في عدد من النجوم والنجمات دون مجاملات ووجه لهم عدد من النصائح.

وقال جمال العدل، خلال لقاءه مع رؤيا مصر، "كريم عبد العزيز أهم نجم في مصر حاليا، واحمد السقا نجم النجوم بس يركز شوية وعامل مسلسل كويس بس ابتعد عن السينما لمدة سنتين أو ثلاثة، ومحمد هنيدي مازال له طعم خاص وله كوميديا خاصة".

وأضاف جمال العدل، "وبالنسبة لـ محمد رمضان المستقبل كله له وأصبح نجم في وقت قليل والنجم الشعبي الأوحد في مصر، واحمد حلمي نجم كوميديا رائع ولكنه مقصر في حق نفسه وفي حق جمهوره".

وتابع العدل، " وأحمد العوضي ممثل ظريف، ويسرا أيقونة الشغلانة، وياسر جلال فنان مهذب ومحترم".

آخر أعمال المنتج جمال العدل

يذكر أن آخر أعمال المنتج جمال العدل، كان مسلسل "عتبات البهجة"، الذي عرض في اول 15 يوم من شهر رمضان الجاري وهو من بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني".