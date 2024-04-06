انت الأن تتابع خبر تاج الحلقة 27 .. تيم حسن يغتال الكولونيل الفرنسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصاعدت الأحداث في الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل "تاج" والتي حملت عنوان "الدراجة الهوائية"، حيث نجح "تاج، تيم حسن" باغتيال الكولونيل الفرنسي "جول، جوزيف بونصار".



يتوجه الثنائي "تاج وشفيق" إلى "زهير" الذي يمتلك محلاً للأحذية، حيث قام "تاج" بإخبار "زهير" أن اتصالاته كانت تحت المراقبة، وتمت ملاحظة وجود صلة بينه والكولونيل"جول"، وأنه ليس مجرد شخص يشتري الأحذية.



بعد محاولات عديدة وتهديدات مباشرة بالقتل من "تاج" إلى "زهير"، يعترف الأخير أنه يأخذ الرسائل من العملاء السوريين ويضعها في منزله، وقبل مجيء "جول" يأخذها إلى المحل، ويسلمه الرسائل، لكنه لا يعرف المعلومات التي تحتويها.



يعلم "تاج" عن موعد مجيء الكولونيل الفرنسي "جول" إلى محل الأحذية، فيخطط لاغتياله رفقة جماعته لا سيما وأنه يومه الأخير في سوريا.



يصعد "تاج" وأصدقاؤه على درجات هوائية، وعند مرورهم أمام محل الأحذية ونزول "جول" من السيارة، يقوم "تاج" باغتياله بإطلاق النار عليه .