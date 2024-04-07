نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قومية البحيرة تقدم "السد" على مسرح قصر ثقافة دمنهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل الفرقة القومية بالبحيرة تقديم العرض المسرحي "السد" على مسرح قصر ثقافة دمنهور، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض المسرحي السد

العرض دراما عن رائعة عبد الرحمن الأبنودي "جوابات حراجي القط"، وتدور أحداثه بإحدى القرى حول قصة بناء السد، من خلال رصد الأحداث الاجتماعية والتاريخية في تلك الفترة الزمنية، وتصوير معاناة نساء القرية وحزنهن على فراق أزواجهن وأبنائهن بعد سفرهم للمشاركة في أعمال البناء.

صناع العرض المسرحي

"السد" أداء السيد أبو خزيمة، خيرى غزال، علي الحداد، أسامة كريم، أحمد الجندي، عمرو حجاج، نور رامز، سامية جمال، عمرو معروف، إسلام عفيفى، حنين نعيم، إيمان غانم، أية سالم، زياد بدر، إيناس محمد، عبد الرحمن منيب، محمد خلاف، ساندى أسامة، منة هاني، ودنيا النادي، إعداد إسراء محبوب، أشعار سامح رخا، موسيقى وألحان مروان سمير، كيروجراف شريف مبارك، ديكور هنا عادل، تنفيذ ديكور أحمد البحاري، إضاءة أبو بكر الشريف، فيديو مابينج محمد البدري، مخرج منفذ سعد عبد الحليم، وإخراج محمد عفيفي.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وينفذ بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، ويستمر عرضه بالمجان حتى غدا الأحد.

