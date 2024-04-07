وزيرة الثقافة تلتقي مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين لبحث سبل التعاون

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أبريل 2024 03:31 مساءً - اجتمعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم، مع مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين -بتشكيله الجديد-، برئاسة المهندس فريد زهران، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بقطاع النشر في مصر والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الهام.

ورحبت وزيرة الثقافة، بمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، وأكدت على أنه شريك نجاح أساسي في معارض الكتاب داخل وخارج مصر، وأثنت على الدور الكبير الذي يلعبه الاتحاد في دعم قطاع النشر في مصر، وحثتهم على تقديم مقترح مشروع مشترك بين الوزارة واتحاد الناشرين، لطرح الإصدارات المختلفة والتراجم بأسعار مخفضة للجمهور.

وأعربت وزيرة الثقافة عن تمنياتها لمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين الجديد، بالتوفيق والنجاح في تحقيق أهدافه، مؤكدة على دعم وزارة الثقافة الكامل للاتحاد.

حضر الإجتماع محمد عبد المنعم الأمين العام، أحمد بدير وكيل الاتحاد، أحمد رشاد أمين الصندوق، محمود خلف رئيس لجنة المعارض ولجنة النشاط الاجتماعي، محمود عبد النبي رئيس لجنة التسويق والعلاقات العامة، نيفين التهامي رئيس لجنة التطوير المهني ولجنة الإعلام