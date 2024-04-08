نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد العوضي عن ياسمين عبد العزيز: "هي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان أحمد العوضي ضيفًا على برنامج "ع المسرح" الذي تقدمه الإعلامية مني عبد الوهاب المذاع عبر قناة الحياة، وتحدث الفنان أحمد العوضي عن أصدق حب في حياته.

وقال: "أصدق حب في حياتي كان ياسمين عبد العزيز، وهي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي، لأني عيشت معاها أيام ومواقف ومراحل، مش هعيش اللي عيشته مع ياسمين تاني".

وتابع العوضي، إنه:"أنا مش بطبعي رومانسي، وبحب الرومانسية تبقى ناشفة ومش بحب الرومانسية اللي فيها تلزيق بتضايقني".

وأضاف:"أنا بني ادم ليا كسري وضعفي.. بس مبحبش أبين إني موجوع لحد أو متضايق وبلبس قناع القوي حتى لو فيا حتة موجوعة".

وأضاف: "ياسمين هي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي، لإني عشت معاها أيام بفترات بمراحل، وهفضل أقول كده علطول مش دلوقتي بس".

وكشف أحمد العوضي عن نظرته لأهمية وجود المرأة في حياة الرجل قائلا: "الست مهمة جدا في حياة الراجل، والراجل ميقدرش يعيش من غير ست، هي نصه الثاني، ربنا لما خلق سيدنا آدم خلق معاه حوا".

انفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

يذكر أن تم انفصال الفنان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في 16 يناير الماضي، بعد زواج نشاء عن قصة حب دام لأكثر من خمس سنوات، وجاء خبر الطلاق صدمة للوسط الفني ومحبي النجميين، حيث جاء إعلان إنفصاله، بالتزامن مع يوم عيد ميلاد “وحش الكون”، وقام العوضي بنشر منشور عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة معلقة:" تم الطلاق رسمي بيني وبين ياسمين، وبينا كل الاحترام والتقدير".

ومن جانبه، خرجت النجمة ياسمين عبد العزيز عن صمتها منذ قليل لتكذب الشائعات التي انتشرت بعد إعلان الانفصال وقالت: "اشهد أمام الله ان هذا الرجل لم يخوني خلال 5 سنين جواز ولكن انفصالنا شئ قدري مش بإيدينا".

اخر أعمال احمد العوضي

والجدير بالذكر أنه يعرض حاليًا للفنان أحمد العوضي مسلسل حق عرب ضمن السباق الرمضاني لهذا العام، وقد حقق نجاحًا كبيرًا.