نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيللي كريم تبحث عن الأحجار تحت المنزل وتصرف نظر عن الارتباط بصدقي صخر.. أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "فراولة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل " فراولة " بطولة النجمة نيللي كريم بمشهد " فلاش باك " من طفولة " فراولة " وهي تساعد صديقتها " دينا " في الدراسة وتدعمها وهي عاجزة على كرسي متحرك.

نيللي كريم تبحث عن الأحجار الكريمة بعد شراء المنزل

نجحت " فراولة " في شراء المنزل بمساعدة والدها حجاج عبد العظيم وأمرته بحضور العمال للحفر تحت المنزل للبحث عن الأحجار الكريمة.

نيللي كريم تتنازل عن قرار الارتباط بالطبيب النفسي

وافقت " فراولة " على مقابلة صدقي صخر بعد ابتعادها من أخر جلسة لها خلال فترة الاكتئاب، وعند استعداده للخروج مع صدقي صخر صدمتها طليقته بأنها تنوى الرجوع له بسبب إلحاح ابنتها ْ لذلك قررت " فراولة " أن تصرف نظر عن فكرو الارتباط بصدري صخر.

وعندما ذهبت فراولة له في المطعم تحدثت معه عن الرجوع لطليقته وابنته أما هو استغرب موقفها وقرارها المفاجئ.

حيرة صدقي صخر

ذهبت " دينا " علا رشدى لعيادة الطبيب النفسي صدقي صخر ليطمئن على " فراولة" وقال لها أنها تغيرت معه ولاحظ قرار ابتعادها، فنبهته " دينا " بأن " فراولة " لك تتصرف هذا السلوك من تلقاء نفسها ولكن هذا اشارة بأن طليقته سبب في هذا الأمر ومن المؤكد أن تحدثت معها عن نواياها للرجوع لك.

واحتار صدقي صخر في الرجوع لطليقته أما يستمر في علاقته مع " فراولة "

قصة مسلسل فراولة

المسلسل اجتماعي لايت كوميدي وهي فتاة فقيرة وانتقلت إلى حياة الأثرياء، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم بتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.

نجوم مسلسل فراولة

مسلسل فراولة من بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

