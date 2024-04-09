نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيللي كريم تتعثر في الوصول للأحجار وكابتن رضا عبدالعال يتهمها بالنصب.. أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "فراولة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "فراولة" بطولة النجمة نيللي كريم بمشهد فلاش باك من طفولة “فراولة”، حيث كانت تهديها صديقتها "دينا "عقد من صنع يدها.

الكابتن رضا عبدالعال يتهم نيللي كريم بالنصب

وظهر الكابتن رضا عبد العال بعد أن تم فصله من النادي وخسارته المنتخب وتشاجر مع " فراولة " لهذا السبب حيث وعدته سابقا بفوز النادي بعد شراء أحجار الطاقة واتهمها بالنصب وتهربت من الأمر بمساعدتك عن طريق الشيخ علاء الدين.

لبنى ونس تطلب مساعدة صدقي صخر



واستنجدت لبنى ونس زوجة والد " فراولة " بالطبيب النفسي صدقي صخر لمساعدة " فراولة " ويقنعها بالابتعاد عن مجال الطاقة والاحجار التي تعالج بها الناس بشكل وهمي.

حيرة نيللي كريم وصدقي صخر

وتحاول لبنى ونس إقناع " فراولة " بالارتباط من صدقي صخر حيث هناك مشاعر بينها وبين الطبيب النفسي صدقي صخر، كذلك يقنعه والده بالارتباط بها دون مخاوف وينسى الماضي.



نيللى كريم تتعثر في استخراج الأحجار من تحت المنزل

ويستمر العمال في الحفر تحت المنزل ولم يجدوا أى أحجار كريمة حيث هددها يانج الصيني إذا لم تكتشف الأحجار تحت المنزل سيأخذ منها الشركة ، ثم استنجدت بوالدها وساعدها بشيخ طلب منها مبلغ 200 الفن جنيه لاستخراج الأحجار تحت المنزل.

النصب على شيماء سيف

ومن جانب آخر، اكتشفت شيماء سيف بنصب خطيبها عليها بعد أن سرق منها اموال كبيرة مقابل مشروع بإنشاء ابليكشن على الإنترنت.



قصة مسلسل فراولة

المسلسل اجتماعي لايت كوميدي وهي فتاة فقيرة وانتقلت إلى حياة الأثرياء، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم بتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.

نجوم مسلسل فراولة

مسلسل فراولة من بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

