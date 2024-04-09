نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد السقا: أتمنى تقديم فيلم "إشاعة حب".. والبعض يلقبني بـ" الساموراي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان أحمد السقا ضيفًا على برنامج ألبوم صور، الذي تقدمه الإعلامية إيناس سلامة الشواف على راديو إنرجي 92.1.

تصريحات أحمد السقا



وقال السقا إنه يفضل دائمًا الصور الطبيعية التي ليس بها نوع من التصنع، وعن أدوار الأكشن التي قدمها في الكثير من أفلامه، قال: "الأكشن في الأول كنت بقدمه بمنطق القلب الجامد ولكن وجدته لا يكفى، وهنا قررت السفر والدراسة في جنوب افريقيا وتعلمت أدق التفاصيل في التفجيرات وفي القفزات".

أحمد السقا: لا أصنف الناس بصورة ثابتة.. فوالدي علمني كيف أفرز الناس جيدًا



وقال أحمد السقا أن حياته الشخصية لا يوجد بها شيء مغلق، الجميع يعلم من هي عائلته وأصدقائه، وعن تصنيفه للناس الذي يتعامل معهم، فعلق: " لا أصنف الناس بصورة ثابتة، فوالدي علمني كيف يمكن أن أفرز الناس جيدًا، حب الناس ليا نعمة ربنا يديمها، واضائتي هي عيلتي وصحابي".

وتابع السقا حديثه قائلًا: "بيظهر عليا إني عصبي، وعندي فرط حركة بس في الآخر الخيل علمني النبل".



وعن التقاطه الصور السيلفي، قال: " لا أتصور سليفي لن لعب الملاكمة أثر على صوابعي ولا أشاهد أعمالي إلا بعد فترة طويلة، ولكن احترم دائمًا حكم الجمهور عليا سواء بالسلب أو الإيجاب".



وعن صور الأبيض والأسود، قال: "بحب صور الأبيض والأسود وأغلب لبسي باللونين، وأتمني تقديم فيلم اشاعة حب، ولكن هيتم مقارنتي بأساطير فنية".

أحمد السقا: لا أعتمد على أي خطط في حياتي



وقال السقا: "لا أعتمد على أي خطط في حياتي، وبصحى أغنى واحد في الدينا وبحط دماغي على المخدة أفقر واحد في الدنيا، والصبح ربنا يحلها ولا أنشغل بأي شئ، ومن الأسماء التي يطلقها عليّ زملائي في الوسط الفني الساموراي".