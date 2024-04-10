برنامج " التاسعة " يستضيف نجوم دراما المتحدة

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف برنامج "التاسعة" على مدار أيام العيد، عدد من نجوم دراما المتحدة في رمضان، فيما يحاور الإعلامي يوسف الحسيني، الفنان القدير عبد العريز مخيون، بعد دوره في مسلسلي "جودر" مع النجم ياسر جلال و"المعلم" مع النجم مصطفى شعبان.

كواليس إنتصار في مسلسل المعلم والصيني لي جا حكيم في مسلسل فراولة

فيما تكشف الفنانة انتصار كواليس دورها في مسلسل "المعلم" وإطلالتها في الشهر الكريم هذا العام، بالإضافة إلى الفنان الصيني لي جا حكيم عن دوره في مسلسل فراولة.

كواليس وليد فواز في مسلسلي جودر وحق عرب

ويتحدث النجم وليد فواز عن أدائه المميز في مسلسلي جودر مع النجم ياسر جلال وحق عرب مع النجم أحمد العوضي.

عودة ميمي جمال في دراما رمضان

فيما تحاور الإعلامية شافكي المنيري، الفنانة ميمي جمال في عن عودتها في عالم الدراما الرمضانية ومن أبرز أعمالها في رمضان 2024 مسلسل كامل العدد الذي حقق نجاحًا كبيرًا مع دينا الشربيني وشريف سلامة.

