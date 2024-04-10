اتعودت على وجودكم.. إلهام شاهين تشيد بمسلسل "إمبراطورية ميم"

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة إلهام شاهين على الإشادة بمسلسل "إمبراطورية ميم"، بطولة الفنان خالد النبوي، حيث شاركت جمهورها بصورة بوستر المسلسل، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

رسالة إلهام شاهين لأبطال مسلسل “إمبراطورية ميم”

وأرفقت إلهام شاهين بالصورة تعليقًا قالت فيها:"عصابة إمبراطورية ميم، هتوحشونى جدًا، إتعودت على وجودكم فى حياتى كل يوم بخفة دمكم وطيبتكم وشقاوتكم ولذاذتكم وجنانكم ومشاكلكم".

وأضافت:" بجد أحلى عصابة، ميزة المسلسل إنه شبه حياتنا اليومية ومشاكل العيلة والأولاد بمراحل عمرهم المختلفة، بيت مصرى صميم ".



وتابعت:" فكرتونى بالمسلسلات الإجتماعيه اللي بتعبر عن حياة أغلب المصريين مثل أخو البنات، وأنا كنت واحده من البنات، عيله مصرية حقيقية، أما مختار أبو المجد فهو نموذج مثالي للأب المصرى الرائع الحنون ".

وأضافت:" والذى أعطى كل حياته لأولاده، حقيقى أجمل أب على شاشاتنا بطيبته وحنيته ومبادئه، كل بيت يتمنى هذا الأب الرائع، برافو خالد النبوي وعصابته اللي تجنن، وكل الممثلين الرائعين في هذا العمل المحترم ".

وواصلت:" شكرًا الكاتب محمد سليمان عبد الملك، والمخرج محمد سلامة، أمتعتونا بعمل قريب من قلوبنا وشبه حياتنا وبيوتنا، بجد زعلت بعد آخر حلقه لأنكم هتوحشوني".

تعليقات الجمهور على منشور إلهام شاهين

وفور مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات: عندك حق، المسلسل تحفة، وغيرهم من التعليقات الإيجابية على العمل.



آخر أعمال إلهام شاهين



والجدير بالذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين مسلسل الفريدو، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، والمسسل مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبد العاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وضم العمل مجموعة من النجوم أبرزهم: إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى، إيمان سيد، أمير شاهين، عمر شرقى، محسن صبرى، وعدد آخر من الفنانين.