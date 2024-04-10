هكذا هنأ باسم سمرة جمهوره بمناسبة عيد الفطر

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان باسم سمرة على معايدة جمهوره بمناسبة عيد الفطر المبارك، عن طريق مشاركتهم بصورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق باسم سمرة على الصورة تعليقًا قال فيه:"كل عام وانتم بألف خير عيد فطر سعيد مبارك عليكم جميعًا".



تعليقات الجمهور على منشور باسم سمرة

وفور مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات كل عام وانتم بخير عيد سعيد، كل سنة وانت طيب يا باسم ألف مبروك عيد سعيد ويلا بينا نعيد".

آخر أعمال مسلسل العتاولة



والجدير بالذكر آخر أعمال مسلسل العتاولة وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.

