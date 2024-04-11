نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أخطاء تلاوة القرآن الكريم.. الإذاعة المصرية توقف التعامل مع القارئ محمد السلكاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الإذاعة المصرية، وقف التعامل مع الشيخ محمد السلكاوي؛ نظرًا لما صدر منه من أخطاء في تلاوة قرآن فجر اليوم الخميس.

وأكد محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، عدم وجود تهاون في مثل هذه الأخطاء.

وقال في بيان له، إن اللجنة الموحدة للقراء والمبتهلين، ستعقد جلسة لاتخاذ إجراءات إقرار عدم صلاحيته ووقف التعامل معه؛ حيث يتحمّل القارئ مسؤولية تلك الأخطاء.