"الحريفة" مفاجأة شباك التذاكر في موسم عيد الفطر 2024

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أحمد جودة - القاهرة - على الرغم من مرور ما يقرب من أكثر من أربعة أشهر من طرحه، إلا أن مازال فيلم “الحريفة” يتربع على شباك التذاكر، وحقق الفيلم مفاجأة كبيرة في عيد الفطر 2024 بتصدره، على عكس أفلام رأس السنة الجديدة التي تم سحبها بعد 14 أسبوعًا.

وبلغت إيرادات الفيلم في أول يوم عيد الفطر 116 ألفا و781 جنيهًا، ليقترب إجمالي إيراداته من 74 مليون جنيه منذ بدء عرضه.

أحداث فيلم “الحريفة”

تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية "مدرسة الأبطال بنين"، لتنقلب حياته بعد الانتقال إلى هذه المدرسة بسبب تدهور أوضاع والده المالية، وبعد مرور الوقت يتعرف على مجموعة من الشباب من جروب "الششتاوي"، وينضم إليهم وتبدأ رحلته في دوري الشوارع بعد طرده من الأكاديمية الخاصة بفريقه بسبب "سوء سلوكه"، ومع تتابع الأحداث يشارك ماجد رفقة هؤلاء الشباب في بطولة "الحريفة" والتي تكون جائزتها مليون جنيه، ويتولى مهام تدريب الفريق حينها الاستاذ "شلش".



أبطال فيلم “الحريفة”





يضم فيلم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة في أولى تجاربه السينمائية، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision.