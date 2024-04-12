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من عاب ابتلا.. جديد أروى مع الموسيقار طلال في عيد الفطر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من عاب ابتلا.. جديد أروى مع الموسيقار طلال في عيد الفطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أصدرت النجمة أروى أغنية منفردة جديدة بعنوان "من عاب ابتلا" تزامنًا مع عيد الفطر المبارك، وتحمل الأغنية في مضمونها الكثير من التفاصيل المشوقة، فهي ميكس خليجي عراقي من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، كلمات الشاعر أنور المشيري وتوزيع موسيقي لحسام كامل وإشراف عام خالد أبو منذر، وتم تنفيذ الأغنية وتصوير الكليب في دولة الإمارات مع المخرج علاء الأنصاري الذي تعمد إظهار جمال أروى ورشاقتها من خلال اللوكات المختارة في الفيديو كليب.

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كعادتها تختار أروى أغانٍ مميزة ومبتكرة تليق بأدائها المحترف لتعود إلى جمهورها بأعمال جديده تحمل في كلماتها وألحانها معاني الفرح والقوه والكثير من الأنوثة، وبالفعل تأتي هذه الأغنية من مجموعة أغنيات انشغلت أروى في تنفيذها وستصدرها تباعًا.

من عنوان الأغنية يمكن ان نلاحظ أن الشاعر أنور مشيري استخدم مثل معروف وهو "من عاب ابتلى" ويعني ان من إنتقد شيء عند الناس ابتلا به، هي قصه حب عاشق انتقد حبيبته وابتعد عنها، لكنها تغلبت عليه ورفضته عندما ندم وعاد.

للإستماع ومشاهدة الأغنية على الرابط:
 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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