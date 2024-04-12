نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد هنيدي وغادة عادل مع "مرعي البريمو" لأول مرة الليلة على ART في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعرض قناة أفلام١ ART الليلة في تمام الساعة الثامنة مساء حصريا ولأول مرة الفيلم الكوميدي "مرعي البريمو" بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، أحمد بدير ومحمد محمود، تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.

تدور الأحداث حول "مرعي" تاجر البطيخ وزوجته التى تعمل معه ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية.

الفيلم يعاد عرضه السبت الساعة ١:٣٠ ظهرا، ويوم الأحد الساعة ١٢:٠٠ منتصف الليل.