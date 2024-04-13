نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المهن التمثيلية تنعي وفاة شيرين سيف النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت ببالغ الأسى نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف ذكي وأعضاء مجلس الإدارة، الفنانة شيرين سيف النصر التي وافتها المنية منذ قليل، حيث تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة بسكينة كما أرادت الراحلة.

وفي بيان صادر عن النقابة، أعربت عن تعازيها الصادقة لعائلتها وذويها، راجيةً من الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويرزق أهلها الصبر والسلوان.

وصية شيرين

تلقت جماهير ومحبي الفنانة شيرين سيف النصر خبر مؤسف منذ قليل وهو خبر وفاتها، عن عمر يناهز الـ 57 عامًا، حيث أعلن شقيقها الأكبر خبر وفاتها وكشف وصيتها والذي أحدثت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

فكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "توفيت إلى رحمة الله اليوم اختي الصغيرة الغير شقيقه الفنانه شيرين هانم الهام سيف النصر تمت الصلاه والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينه كما طلبت الراحله، وتقتصر المراسم علي ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وان لله وان اليه راجعون"

معلومات عن شيرين سيف النصر

شيرين سيف النصر، واحدة من ألمع نجوم الفن، تخرجت من كلية الحقوق عام 1991، وعاشت في فرنسا لفترة، حيث قام الفنان يوسف فرنسيس بإكتشافها وجعلها تشارك في مسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 1986. ثم اتجهت للعمل في الدراما التلفزيونية، حيث قدمت أعمالًا مثل "غاضبون وغاضبات"، و"من الذي لا يحب فاطمة"، و"المال والبنون"، و"اللص الذي أحبه".

في السينما، شاركت في عدة أعمال منها "سواق الهانم" و"النوم في العسل". اعتزلت التمثيل في نهاية عام 1996 بعد زواجها، وعادت من جديد عام 2001 بعد الطلاق، حيث شاركت في فيلم "أمير الظلام" عام 2002.

آخر أعمالها في الدراما كانت في مسلسل "أصعب قرار"، حيث شاركت مع كوكبة من النجوم من بينهم أحمد بدير، ورياض الخولي، وجميل الراتب، وعبير صبري، وأحمد خليل، وتامر هجرس، وطارق.