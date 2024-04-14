سوزان نجم الدين تكشف عن اللحظة الأصعب في ”الحشاشين”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أبريل 2024 12:31 مساءً - أبدت النجمة سوزان نجم الدين سعادتها بالتواجد في مسلسل الحشاشين هذا العام، مشيرة إلى أن المسلسل فخر لأي نجم يتواجد فيه نظرا لاهميته والجودة التي خرج بها للعمل.

ووجهت سوزان نجم الدين الشكر من خلال استضافتها في برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي للمخرج بيتر ميمي، موضحة أن العمل مع مخرج مهم بحجم بيتر ميمي يجعل الممثل يشعر بالأمان وأن لها ظهر يستند عليه، لافتة إلى أنه طوال الوقت كان يساهم في أن تخرج شخصية ألينار بهذا الشكل الذي نال ثناء الجميع، مشددة أنه لم يكن هناك صعب بالنسبة لها في تقديم ألينار على النقيض فقد استمتعت بتقديمها.

وتحدثت سوزان نجم الدين عن اللحظة الأصعب لها في العمل وأنها لم تكن لحظة الإصابة بقطع في الوتر أثناء مشهد قتل ألينار بل كان خوفها من أن تطعن بالخنجر أثناء تأدية المشهد وأن هذا كان اهم ما يشغل بالها، موضحة أنها أرادت أن تقدم موت ألينار بشيء من القوة يشبه شخصيتها فالينار لم تكن تخشى الموت لذلك حاولت أن تقدمه بهذا الشكل.

وفي النهاية شكرت سوزان نجم الدين النجم كريم عبدالعزيز والكاتب عبدالرحيم كمال والمخرج بيتر ميمي وشركة سينرجي المنتجة للعمل وجميع العاملين فيه الذين ساهموا بخروج العمل بهذه الجودة.

وانتهى المسلسل بموت حسن الصباح داخل أسوار قلعته سنة 518 هجرياً دون إصابته بجروح واحد واستمرت أفكاره في الانتشار واتباعه لمدة 900 عام بعد وفاته حتى تم تدمير قلعة ألموت على يد المغول سنة 1256 ميلادياً.

أبطال المسلسل

مسلسل «الحشاشين» من بطولة كريم عبد العزيز وفتحى عبد الوهاب ونيقولا معوض وميرنا نور الدين وأحمد عيد وإسلام جمال ونور إيهاب من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى.