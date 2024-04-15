تايلور سويفت تعود على تيك توك بعد غياب شهرين

القاهرة - محمد ابراهيم - عادت من جديد أغنيات النجمة تايلور سويفت للعرض عبر تطبيق تيك توك، بعد شهرين من قرار إلغاء عرض الأغنيات الخاصة بالنجمة الكبيرة.

ووفق ديلي ميل، كان قد أزال تطبيق تيك توك عرض العديد من أغاني فنانين كبار مثل دريك وباد باني بسبب خلافات مع الأمن واتاحة التطبيق بأمريكا.

ذلك بعد ان أعلنت مجلة فوربس المختصة بالشأن الاقتصادي عن ضم المغنية والنجمة الشهيرة تايلور سويفت لقائمة مليارديرات العالم لعام 2024.

وتقول ديلي ميل، أن تايلور سويفت انضمت لقائمة من مشاهير هوليوود المليارديرات، منهم ستيفن سبيلبرج، بفضل جولتها الفنية الناجحة Eras Tour.

ومؤخرًا اضطرت شركة ديزني وانجمة تايلور سويفت لوقف ما يقومون به من أعمال سينمائية في منطقة علامة هوليوود الشهيرة، بعد شكاوى من المقيمين في هذه المنطقة.

ووفق ديلي ميل، تقدم الميقيمين في محيط علامة هوليوود بشكاوى بسبب الإزعاج، بسببها توقف إنتاج أي أعمال هناك بأمر من السلطات.

هجوم كاني ويست

ومن جديد، عاد مغني الراب كاني ويست للتطاول على المغنية الشهيرة تايلور سويفت في اغنياته التي طرحت مؤخرًا ضمن أحدث ألبوماته.

ووفق صحيفة ديلي ميل، أغنية جديدة لويست، جاء بها اسقاط على تايلور سويفت بعد ما حققته من نجاح في حفل جوائز الجرامي الأخير.

تحطيم الأرقام القياسية

أيضًا، كانت قد نجحت النجمة تايلور سويفت في كسر الرقم القياسي الذي كان يحتفظ به النجم الأسطوري الراحل إيلفس بريسلي.

وذلك بعد أن نجحت تايلور في ان تحقق الاستمرارية كأكثر مغنية فردية تبقى لأكبر عدد من الأسابيع في صدارة ترتيب أكثر الفنانين استماعًا على مستوى العالم.

هذا الرقم القياسي حققته تايلور سويفت بعد بقائها في الصدارة لمدة تصل لـ 68 أسبوعًا متواصلًا.

كانت قد عادت النجمة تايلور سويفت لتتصدر قائمة أكثر 200 ألبوم استماعًا لمجلة "بيلبورد"، وذلك بفضل النسخة الخاصة المعدلة من ألبومها الجديد 1989.