فوجئت إني بتشاف في روسيا.. كريم عبد العزيز يؤكد نجاح "الحشاشين" عالميًا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد النجم كريم عبد العزيز نجاح مسلسل "الحشاشين" عالميًا حيث استطاع المسلسل أن يحدث نقلة نوعية خلال موسم رمضان 2024.

وقال كريم عبد العزيز خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" أنه تفاجئ عندما علم أن الجمهور في روسيا والسويد يشاهدونه، مُعلقًا:" فوجئت إني بتشاف في روسيا والسويد، وأكيد أي فنان في العالم بيحس بفرحة وفخر ببلدي وشغلي، وكل دا حصل بأيادي مصرية".

وأضاف:"عندما تتاح الإمكانيات والوقت نستطيع الفعل، فحسن الصباح أهم نقطة وأهم تحدي في حياتي دور فارق وسيظل على رأس مسيرتي الفنية، والناس كلها منمتش بداية من المنتج لحد المخرج والعمال وكل الطاقم بذلا مجهود جبار، شيء يدعو للفخر والجرافيكس والوجوه الجديدة لانملك إلا كلمه شكرًا للجميع".



وأكد كريم عبد العزيز على أن العمل أحدث نقلة جيدة للدراما المصرية، قائلًا: "الحشاشين نقطة بداية جديدة ونقطة حلوة للدراما المصرية أننا نطور ونقدم أعمال أكبر وأضخم بالإضافة إلى فتح الغرف المغلقة، غرفة الفئران اتفتحت".



رسالة كريم عبد العزيز للجمهور عن دور حسن الصباح



واختتم:"بقول لازم كل واحد يكون نفسه دون تغييب للعقل إلا الإستقطاب أو ترك أنفسنا للآخرين، فالقرآن الكريم نفسه دائما يقول "أفلا تعقلون ؟" "أفلا تتفكرون ؟ يا أولي الألباب" ودي أهم رسالة".

تفاصيل مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"





مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.